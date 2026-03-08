Рейтинг@Mail.ru
Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост
06:56 08.03.2026
Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост
Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост - РИА Новости, 08.03.2026
Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост
Обычай воздержания от близости во время Великого поста не стоит соблюдать супругам, у которых возникают проблемы в браке, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.03.2026
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост

РИА Новости: супругам с проблемами в браке не стоит соблюдать воздержание в пост

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Обычай воздержания от близости во время Великого поста не стоит соблюдать супругам, у которых возникают проблемы в браке, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"Есть обычай воздерживаться супругам от интимной близости во время поста. Одним людям этот обычай благотворен, другим – недопустим, особенно когда брак хромает. Иногда этот обычай нельзя соблюдать. В обычных случаях по взаимному согласию супруги могут расставаться, разлучаться и разъединяться", – сказал он.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. В период поста священники рекомендуют мирянам ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также, за исключением некоторых дней, от рыбы.
Празднование Международного женского дня в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В РПЦ предостерегли от безудержного веселья 8 марта
