Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост
Монах рассказал, кому не нужно воздерживаться от супружеской жизни в пост
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Обычай воздержания от близости во время Великого поста не стоит соблюдать супругам, у которых возникают проблемы в браке, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"Есть обычай воздерживаться супругам от интимной близости во время поста. Одним людям этот обычай благотворен, другим – недопустим, особенно когда брак хромает. Иногда этот обычай нельзя соблюдать. В обычных случаях по взаимному согласию супруги могут расставаться, разлучаться и разъединяться", – сказал он.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. В период поста священники рекомендуют мирянам ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также, за исключением некоторых дней, от рыбы.