Посольство США в Осло получило повреждения после взрыва

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Посольство США в Осло получило небольшие повреждения в результате взрыва в ночь на воскресенье, заявил представитель полиции Майкл Деллемюр.

Он отказался прокомментировать подробности произошедшего, включая характер повреждений и источник взрыва, ссылаясь на то, что расследование пока находится на ранней стадии. NRK отмечает, что взрыв произошёл у входа в посольство.