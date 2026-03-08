https://ria.ru/20260308/posolstvo-2079342554.html
Посольство США в Осло получило повреждения после взрыва
Посольство США в Осло получило небольшие повреждения в результате взрыва в ночь на воскресенье, заявил представитель полиции Майкл Деллемюр. РИА Новости, 08.03.2026
