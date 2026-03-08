https://ria.ru/20260308/posolstvo-2079314524.html
У посольства США в Осло прогремел взрыв
У посольства США в Осло прогремел взрыв - РИА Новости, 08.03.2026
У посольства США в Осло прогремел взрыв
Громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные полиции Норвегии. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:46:00+03:00
2026-03-08T03:46:00+03:00
2026-03-08T07:29:00+03:00
в мире
сша
осло
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078062935.html
сша
осло
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, осло, норвегия
В мире, США, Осло, Норвегия
У посольства США в Осло прогремел взрыв
Reuters: у посольства США в Осло прогремел взрыв