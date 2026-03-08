События вокруг Ирана направлены на создание хаоса, заявил посол Палестины

ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. События вокруг Ирана направлены на создание хаоса в регионе, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.

Ливия, Дипломат отметил, что происходящее в Иране - процесс, который начался ещё в начале 1990-х годов с нападения на Ирак . По его словам, если посмотреть на карту Ближнего Востока , то видно, что во всех странах региона были разрушены центральные национальные правительства: Ирак, Сирия Йемен - и теперь Иран.

"На мой взгляд, это не случайность. Это политика, направленная на то, чтобы погрузить регион в хаос, ослабить центральные правительства", - сказал он.

По мнению дипломата, планируется также ввергнуть Иран в хаос.

"Речь идёт не о смене режима, не о демократии в Иране, не о правах человека и не о международном праве - речь идёт исключительно о том, чтобы создать хаос. И этим, по-видимому, довольны Израиль и, кажется, также Америка", - добавил он.