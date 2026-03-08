Рейтинг@Mail.ru
События вокруг Ирана направлены на создание хаоса, заявил посол Палестины - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/posol-2079355212.html
События вокруг Ирана направлены на создание хаоса, заявил посол Палестины
События вокруг Ирана направлены на создание хаоса, заявил посол Палестины - РИА Новости, 08.03.2026
События вокруг Ирана направлены на создание хаоса, заявил посол Палестины
События вокруг Ирана направлены на создание хаоса в регионе, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:51:00+03:00
2026-03-08T11:51:00+03:00
в мире
иран
ирак
ближний восток
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
https://ria.ru/20260304/katastrofa-2078340963.html
иран
ирак
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ирак, ближний восток, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ирак, Ближний Восток, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
События вокруг Ирана направлены на создание хаоса, заявил посол Палестины

Посол Палестины Шафи: иранский кризис направлен на создание хаоса в регионе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. События вокруг Ирана направлены на создание хаоса в регионе, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.
Дипломат отметил, что происходящее в Иране - процесс, который начался ещё в начале 1990-х годов с нападения на Ирак. По его словам, если посмотреть на карту Ближнего Востока, то видно, что во всех странах региона были разрушены центральные национальные правительства: Ирак, Сирия, Ливия, Йемен - и теперь Иран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
Вчера, 08:00
"На мой взгляд, это не случайность. Это политика, направленная на то, чтобы погрузить регион в хаос, ослабить центральные правительства", - сказал он.
По мнению дипломата, планируется также ввергнуть Иран в хаос.
"Речь идёт не о смене режима, не о демократии в Иране, не о правах человека и не о международном праве - речь идёт исключительно о том, чтобы создать хаос. И этим, по-видимому, довольны Израиль и, кажется, также Америка", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
В миреИранИракБлижний ВостокАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала