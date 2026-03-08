События вокруг Ирана направлены на создание хаоса, заявил посол Палестины

ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. События вокруг Ирана направлены на создание хаоса в регионе, такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.
Дипломат отметил, что происходящее в Иране - процесс, который начался ещё в начале 1990-х годов с нападения на Ирак. По его словам, если посмотреть на карту Ближнего Востока, то видно, что во всех странах региона были разрушены центральные национальные правительства: Ирак, Сирия, Ливия, Йемен - и теперь Иран.
"На мой взгляд, это не случайность. Это политика, направленная на то, чтобы погрузить регион в хаос, ослабить центральные правительства", - сказал он.
По мнению дипломата, планируется также ввергнуть Иран в хаос.
"Речь идёт не о смене режима, не о демократии в Иране, не о правах человека и не о международном праве - речь идёт исключительно о том, чтобы создать хаос. И этим, по-видимому, довольны Израиль и, кажется, также Америка", - добавил он.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.