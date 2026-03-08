Рейтинг@Mail.ru
03:38 08.03.2026 (обновлено: 06:03 08.03.2026)
Стало известно, при каком доходе семьи в России будут получать пособие
Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, РИА Новости, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, сообщила РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.
"Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10 процентов)", — сказала Карцева.
Она уточнила, что в результате принятых мер количество многодетных семей, которые смогут претендовать на пособие, может вырасти почти в 1,5 раза – с 20% многодетных семей до почти 30%.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В ГД рассказали о новом порядке начисления пособия многодетным семьям
1 марта, 02:48
 
ОбществоРоссия
 
 
