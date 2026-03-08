Стало известно, при каком доходе семьи в России будут получать пособие

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, сообщила РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.

"Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10 процентов)", — сказала Карцева.