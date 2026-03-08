https://ria.ru/20260308/posobie-2079314117.html
Стало известно, при каком доходе семьи в России будут получать пособие
Стало известно, при каком доходе семьи в России будут получать пособие - РИА Новости, 08.03.2026
Стало известно, при каком доходе семьи в России будут получать пособие
Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:38:00+03:00
2026-03-08T03:38:00+03:00
2026-03-08T06:03:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705789_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6224c33e607aa913d2ff9b306a512b98.jpg
https://ria.ru/20260301/posobiya-2077569740.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705789_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_68b7334d732808c5715d70395f6a6a4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Стало известно, при каком доходе семьи в России будут получать пособие
РИА Новости: семья будет получать пособие при среднем доходе не выше 10% от ПМ
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, сообщила РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.
"Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10 процентов)", — сказала Карцева.
Она уточнила, что в результате принятых мер количество многодетных семей, которые смогут претендовать на пособие, может вырасти почти в 1,5 раза – с 20% многодетных семей до почти 30%.