Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак - РИА Новости, 08.03.2026
19:45 08.03.2026
Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак
Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак
Детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, в последний раз видел рыбак на реке в субботу, рассказал РИА Новости доброволец Константин. РИА Новости, 08.03.2026
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак

РИА Новости: пропавших в Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтактеПоиск пропавших подростков в Звенигороде
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/ВКонтакте
Поиск пропавших подростков в Звенигороде
ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, в последний раз видел рыбак на реке в субботу, рассказал РИА Новости доброволец Константин.
По его словам, пропажу подростков обнаружили в субботу примерно в 15.00 мск, когда дети перестали отвечать на звонки родителей.
"В последний раз их видели около этой реки, чуть дальше отсюда. Видел их последним рыбак, который работает на очистительной станции", - рассказал собеседник агентства.
По данным регионального главка МЧС, в субботу в Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Звенигороде более ста человек ищут трех пропавших детей
ПроисшествияЗвенигородМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
