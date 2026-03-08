https://ria.ru/20260308/podmoskove-2079425127.html
Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов
Падение температуры до минус 17 градусов ожидается в подмосковных Черустях в ночь на 9 марта, а уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла,... РИА Новости, 08.03.2026
Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов
