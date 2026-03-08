Рейтинг@Mail.ru
Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/podmoskove-2079425127.html
Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов
Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов - РИА Новости, 08.03.2026
Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов
Падение температуры до минус 17 градусов ожидается в подмосковных Черустях в ночь на 9 марта, а уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T19:21:00+03:00
2026-03-08T19:21:00+03:00
общество
москва
россия
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915115679_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eee3056e50fd8576ca55c77f4bae90f7.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915115679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9b59ad876ef2b39a3eae319b15d195b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, гидрометцентр, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье)
Ночью в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов

РИА Новости: в ночь на 9 марта в Подмосковье похолодает до минус 17 градусов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМорозная ночь
Морозная ночь - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Морозная ночь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Падение температуры до минус 17 градусов ожидается в подмосковных Черустях в ночь на 9 марта, а уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в среду сообщил РИА Новости, что в субботу и воскресенье в Москве ожидают температуру около ноля, а в ночь на 9 марта температура в столичном регионе понизится до минус 15 градусов.
«
"Ночью в понедельник температура в подмосковных Черустях опустится до минус 17 градусов", - сказали агентству в Гидрометцентре.
Синоптики добавили, что уже 10 марта в Москве будут восемь-десять градусов тепла.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
ОбществоМоскваРоссияГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала