Пропавших в Подмосковье детей ищут около 300 волонтеров

ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Около 300 волонтеров ищут детей в Подмосковье, каждую минуту в штабе "ЛизаАлерт" фиксируют новых добровольцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, 12-летних Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.
"На данный момент с ночи через регистрацию у нас прошло около 300 человек. Вместе с добровольцами "ЛизаАлерт" у нас участвовали и местные жители, которые нам активно помогали. Также у нас каждую минуту регистрируются в штабе", - рассказали в пресс-службе.
В отряде подчеркнули, что на месте работают профессиональные спасатели, они продолжают искать детей у реки. Также на поиски привлекались самолеты вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".
По данным регионального главка МЧС, в субботу в Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
В "ЛизаАлерт" назвали главную ошибку родителей при пропаже ребенка
21 февраля, 08:36