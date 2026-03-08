https://ria.ru/20260308/ploschad-2079311300.html
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов" - РИА Новости, 08.03.2026
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов"
Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:24:00+03:00
2026-03-08T02:24:00+03:00
2026-03-08T02:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
армавир
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260308/zhiteli-2079311072.html
армавир
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, армавир, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Армавир, Краснодарский край
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов"
Площадь пожара на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 "квадратов"