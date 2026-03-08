Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов" - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/ploschad-2079311300.html
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов" - РИА Новости, 08.03.2026
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов"
Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:24:00+03:00
2026-03-08T02:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
армавир
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260308/zhiteli-2079311072.html
армавир
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, армавир, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Армавир, Краснодарский край
Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 "квадратов"

Площадь пожара на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 "квадратов"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что на территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет.
"Площадь возгорания на территории нефтебазы в Армавире составляет 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Последствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали
02:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАрмавирКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала