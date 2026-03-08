Рейтинг@Mail.ru
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 08.03.2026 (обновлено: 04:39 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/plany-2079308006.html
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России - РИА Новости, 08.03.2026
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России
Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает недовольства планами США смягчить санкции в отношении российской нефти. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T01:29:00+03:00
2026-03-08T04:39:00+03:00
в мире
польша
сша
ближний восток
дональд туск
скотт бессент
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
https://ria.ru/20260306/neft-2078902085.html
польша
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e772d80666e6ad584197c3b73d53aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, ближний восток, дональд туск, скотт бессент, brent
В мире, Польша, США, Ближний Восток, Дональд Туск, Скотт Бессент, Brent
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России

Туск недоволен планами США смягчить санкции в отношении нефти из России

© AP Photo / Leon NealДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Leon Neal
Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает недовольства планами США смягчить санкции в отношении российской нефти.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели, в пятницу цена марки Brent поднялась выше $94 за баррель впервые с сентября 2023 года. На этом фоне минфин США выдал 30-дневную лицензию, которой разрешил Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. Глава ведомства Скотт Бессент не исключил и дальнейшего смягчения санкций против российской нефти.
"Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос расползается. Цены на нефть растут. Вашингтон может снять санкции с российской нефти. Кто же на самом деле в выигрыше?" - написал Туск на платформе Х.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США разрешили Индии покупать нефть из России, загруженную до 5 марта
6 марта, 04:39
 
В миреПольшаСШАБлижний ВостокДональд ТускСкотт БессентBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала