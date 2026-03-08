https://ria.ru/20260308/plany-2079308006.html
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России - РИА Новости, 08.03.2026
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России
Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает недовольства планами США смягчить санкции в отношении российской нефти. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T01:29:00+03:00
2026-03-08T01:29:00+03:00
2026-03-08T04:39:00+03:00
в мире
польша
сша
ближний восток
дональд туск
скотт бессент
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
https://ria.ru/20260306/neft-2078902085.html
польша
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e772d80666e6ad584197c3b73d53aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, ближний восток, дональд туск, скотт бессент, brent
В мире, Польша, США, Ближний Восток, Дональд Туск, Скотт Бессент, Brent
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России
Туск недоволен планами США смягчить санкции в отношении нефти из России