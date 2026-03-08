Рейтинг@Mail.ru
22:46 08.03.2026 (обновлено: 23:08 08.03.2026)
Пезешкиан заверил Алиева, что инцидент с БПЛА не имеет отношения к Ирану
Пезешкиан заверил Алиева, что инцидент с БПЛА не имеет отношения к Ирану
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что инцидент с БПЛА в Нахичевани не... РИА Новости, 08.03.2026
иран, азербайджан, масуд пезешкиан, ильхам алиев, в мире
Иран, Азербайджан, Масуд Пезешкиан, Ильхам Алиев, В мире
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
БАКУ, 8 мар – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что инцидент с БПЛА в Нахичевани не имеет отношения к Тегерану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"В ходе телефонного разговора Пезешкиан заявил, что инцидент с обстрелом Нахичевани с воздуха не имеет отношения к Ирану. Президент Ирана подчеркнул, что случившееся будет расследовано", - говорится в сообщении.

Иран Азербайджан Масуд Пезешкиан Ильхам Алиев В мире
 
 
