Европейцы не могут не замечать энергошантаж Киева, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
13:42 08.03.2026
Европейцы не могут не замечать энергошантаж Киева, заявил Песков
Европейцы не могут не замечать энергошантаж Киева, заявил Песков
Европейцы не могут не замечать энергошантаж Киева, заявил Песков

Песков: Европейцы видят энергошантаж Киева, но затыкают друг другу рот

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Линия киевского режима на энергетический шантаж Европы не может проходить незамеченной, но страны ЕС почему-то затыкают друг другу рот, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, взрыв Украиной газопровода "Северный поток" был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Российская нефть спасает Индию и Китай
Вчера, 08:00
«
"Затем неоднократно были попытки киевского режима подобраться к "Турецкому потоку" и к "Голубому потоку". Потом они стали шантажировать Венгрию тем, что якобы взорван нефтепровод "Дружба". И когда венгры сказали: "Покажите нам дырку", они их туда не пускают", – сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ЕС стараются не замечать продолжающийся энергетический шантаж со стороны Киева.
"Эта линия киевского режима на энергетический шантаж почему-то остается незамеченной со стороны Европы. Точнее, она не может проходить незамеченной. Ее замечают. Но они почему-то затыкают друг другу рот", - подчеркнул Песков.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Последний путинский намек для неразумной Европы
6 марта, 08:00
 
