Шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил Песков
Шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил Песков
Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются". РИА Новости, 08.03.2026
Шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил Песков
Песков: энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе