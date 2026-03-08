Шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил Песков

«

"Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе. Он (Владимир - ред.) Зеленский будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.