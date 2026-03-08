Рейтинг@Mail.ru
Шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил Песков
13:23 08.03.2026
Шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил Песков
Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются". РИА Новости, 08.03.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются".
"Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе. Он (Владимир - ред.) Зеленский будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
"Поезжайте в Москву". Новая истерика Зеленского разозлила Запад
