https://ria.ru/20260308/peskov-2079361340.html
России нужно сосредоточиться на своих интересах, считает Песков
России нужно сосредоточиться на своих интересах, считает Песков - РИА Новости, 08.03.2026
России нужно сосредоточиться на своих интересах, считает Песков
России на фоне начавшегося в мире идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах и потенциале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:33:00+03:00
2026-03-08T12:33:00+03:00
2026-03-08T12:33:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260308/neft-2079294315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
России нужно сосредоточиться на своих интересах, считает Песков
Песков: России нужно сосредоточиться на своих интересах на фоне мирового шторма