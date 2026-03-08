России нужно оставаться собранной, заявил Песков

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. России на фоне нынешней ситуации в мире нужно быть собранной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Российской Федерации на фоне начавшегося в мире "идеального шторма" нужно сосредоточиться на своих интересах.