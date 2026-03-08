Рейтинг@Mail.ru
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/peskov-2079360604.html
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков
Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:28:00+03:00
2026-03-08T12:28:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
https://ria.ru/20251130/putin-2058723768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков

Песков: мировое сообщество фактически лишилось международного права

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента отметил, что де-юре международное право существует, однако де-факто его больше нет.
"А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст", - подчеркнул Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Путин быстро реагирует на ускорение международных процессов, заявил Песков
30 ноября 2025, 13:29
 
В миреРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала