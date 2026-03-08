https://ria.ru/20260308/peskov-2079360604.html
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков
Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:28:00+03:00
2026-03-08T12:28:00+03:00
2026-03-08T12:28:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
https://ria.ru/20251130/putin-2058723768.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков
Песков: мировое сообщество фактически лишилось международного права
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет", - сказал Песков
в интервью автору ИС "Вести
" Павлу Зарубину
.
Пресс-секретарь президента отметил, что де-юре международное право существует, однако де-факто его больше нет.
"А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст", - подчеркнул Песков.