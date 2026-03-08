Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков

Пресс-секретарь президента отметил, что де-юре международное право существует, однако де-факто его больше нет.

"А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст", - подчеркнул Песков.