СМИ: Саудовская Аравия предупредила Иран об ответе при продолжении атак

"Принц Фейсал также заявил, что если иранские атаки на территорию Саудовской Аравии или энергетическую инфраструктуру продолжатся, Саудовская Аравия будет вынуждена разрешить американским войскам использовать свои базы там для военных операций. По его словам, Эр-Рияд примет ответные меры, если атаки на важнейшие энергетические объекты королевства продолжатся", - говорится в сообщении.