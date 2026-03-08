СМИ: Саудовская Аравия предупредила Иран об ответе при продолжении атак

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии предупредили Иран, что если атаки на энергетический сектор страны продолжатся, то королевство может разрешить военным США использовать их базы и принять ответные меры, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как сообщили агентству источники, ранее на этой неделе глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд провел встречу со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которого обозначил позицию Эр-Рияда по ударам. Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия открыта для любой формы посредничества в деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.
"Принц Фейсал также заявил, что если иранские атаки на территорию Саудовской Аравии или энергетическую инфраструктуру продолжатся, Саудовская Аравия будет вынуждена разрешить американским войскам использовать свои базы там для военных операций. По его словам, Эр-Рияд примет ответные меры, если атаки на важнейшие энергетические объекты королевства продолжатся", - говорится в сообщении.
Два источника из Ирана подтвердили агентству, что между Саудовской Аравией и Тегераном действительно состоялся телефонный разговор, в ходе которого Эр-Рияд предупредил Тегеран о необходимости прекратить атаки на Саудовскую Аравию и соседние государства Персидского залива. По данным агентства, Иран подтвердил свою позицию, согласно которой удары были направлены не против самих стран Персидского залива, а против американских военных баз на их территории.
"В ответ Тегеран потребовал закрыть американские базы в регионе и прекратить передачу разведывательной информации Вашингтону со стороны некоторых государств Персидского залива, которая, по мнению Ирана, используется для осуществления нападений на него", - добавил агентству один из источников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.