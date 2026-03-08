ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Отношения Китая и Россия в условиях сложной международной обстановки всегда остаются прочными и стабильными, как гора, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
Отношения России и КНР всегда остаются прочными, как гора, заявил Ван И
Отношения России и КНР всегда остаются прочными, как гора, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
Отношения России и КНР всегда остаются прочными, как гора, заявил Ван И
Отношения Китая и Россия в условиях сложной международной обстановки всегда остаются прочными и стабильными, как гора, заявил в воскресенье министр иностранных... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
китай
россия
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
китай
россия
пекин
Отношения России и КНР всегда остаются прочными, как гора, заявил Ван И
Ван И: отношения России и КНР всегда остаются прочными, как гора
Флаги КНР и России. Архивное фото