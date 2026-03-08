Ливанские гостиницы столкнулись с проблемами из-за иностранных шпионов

БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости. Отели в Ливане с начала эскалации ливано-израильского конфликта столкнулись с проблемой возможного заселения сотрудников иностранных спецслужб по поддельным документам, рассказал РИА Новости глава профсоюза владельцев туристических учреждений Пьер Ашкар, комментируя удар беспилотника по отелю в центре Бейрута в ночь на воскресенье.

« "Проблема в том, что в условиях войны на территории Ливана действуют разведывательные службы разных стран, и мы, как владельцы туристических учреждений, не можем полностью контролировать ситуацию. Некоторые люди могут заселяться в отели с европейскими паспортами вместо иранских или израильских, либо использовать поддельные документы", - сказал Ашкар.

Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудники гостиниц стараются проверять всех постояльцев и изучать их документы, однако существуют пробелы в безопасности, которые они не в состоянии решить, так как это задача силовых ведомств.

Ашкар пояснил, что до сих пор не установлены личности людей, которые находились в номере, ставшем целью удара в отеле Ramada Raouche, расположенном на набережной Бейрута

"Сейчас отели фактически служат временным пристанищем для перемещенных лиц с юга Ливана и из южного пригорода Бейрута. Их размещение в гостиницах носит временный характер — до тех пор, пока они не найдут жилье для аренды в более безопасных районах", - пояснил Ашкар.

Глава профсоюза рассказал, что туристов в Ливане сейчас нет, а большинство постояльцев — это арабские и иностранные журналисты и фотографы, приехавшие освещать конфликт.

В ночь на воскресенье в Бейруте впервые с начала конфликта был нанесен удар по отелю в районе Рауше, в центральной части города. Целью стал конкретный номер гостиницы, личности постояльцев которого пока не установлены. В результате погибли четыре человека и более десяти получили ранения.