Рейтинг@Mail.ru
Ливанские гостиницы столкнулись с проблемами из-за иностранных шпионов - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/oteli-2079381665.html
Ливанские гостиницы столкнулись с проблемами из-за иностранных шпионов
Ливанские гостиницы столкнулись с проблемами из-за иностранных шпионов - РИА Новости, 08.03.2026
Ливанские гостиницы столкнулись с проблемами из-за иностранных шпионов
Отели в Ливане с начала эскалации ливано-израильского конфликта столкнулись с проблемой возможного заселения сотрудников иностранных спецслужб по поддельным... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:38:00+03:00
2026-03-08T14:38:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079231728.html
https://ria.ru/20260304/izrail-2078603235.html
ливан
бейрут
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, бейрут, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль
Ливанские гостиницы столкнулись с проблемами из-за иностранных шпионов

РИА Новости: иностранные шпионы создают проблемы для ливанских гостиниц

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 8 мар — РИА Новости. Отели в Ливане с начала эскалации ливано-израильского конфликта столкнулись с проблемой возможного заселения сотрудников иностранных спецслужб по поддельным документам, рассказал РИА Новости глава профсоюза владельцев туристических учреждений Пьер Ашкар, комментируя удар беспилотника по отелю в центре Бейрута в ночь на воскресенье.
«
"Проблема в том, что в условиях войны на территории Ливана действуют разведывательные службы разных стран, и мы, как владельцы туристических учреждений, не можем полностью контролировать ситуацию. Некоторые люди могут заселяться в отели с европейскими паспортами вместо иранских или израильских, либо использовать поддельные документы", - сказал Ашкар.
Израильский вертолет ведет огонь над израильско-ливанской границей - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Количество погибших при высадке десанта Израиля на востоке Ливана возросло
7 марта, 15:31
Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудники гостиниц стараются проверять всех постояльцев и изучать их документы, однако существуют пробелы в безопасности, которые они не в состоянии решить, так как это задача силовых ведомств.
Ашкар пояснил, что до сих пор не установлены личности людей, которые находились в номере, ставшем целью удара в отеле Ramada Raouche, расположенном на набережной Бейрута.
"Сейчас отели фактически служат временным пристанищем для перемещенных лиц с юга Ливана и из южного пригорода Бейрута. Их размещение в гостиницах носит временный характер — до тех пор, пока они не найдут жилье для аренды в более безопасных районах", - пояснил Ашкар.
Глава профсоюза рассказал, что туристов в Ливане сейчас нет, а большинство постояльцев — это арабские и иностранные журналисты и фотографы, приехавшие освещать конфликт.
В ночь на воскресенье в Бейруте впервые с начала конфликта был нанесен удар по отелю в районе Рауше, в центральной части города. Целью стал конкретный номер гостиницы, личности постояльцев которого пока не установлены. В результате погибли четыре человека и более десяти получили ранения.
Ранее Израиль также нанес удар по номеру в гостинице Comfort Hotel в христианском районе Хазмие, что привело к гибели трех человек и ранению девяти.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить "Хезболлу", пишут СМИ
4 марта, 22:23
 
В миреЛиванБейрутИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала