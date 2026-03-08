Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности

"Второе направление - осуществление правовых шагов для возврата имущества банка… "Ощадбанк" абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний относительно проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", - отметили в "Ощадбанке".