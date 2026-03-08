Рейтинг@Mail.ru
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности - РИА Новости, 08.03.2026
10:24 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/oschadbank-2079342834.html
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности - РИА Новости, 08.03.2026
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
Украинский государственный "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть ему конфискованные инкассаторские машины и ценности. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:24:00+03:00
2026-03-08T10:24:00+03:00
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности

"Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский государственный "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть ему конфискованные инкассаторские машины и ценности.
"Ощадбанк" в пятницу заявлял, что его инкассаторы, якобы задержанные ранее в Венгрии, перевозили около 80 миллионов долларов и девяти килограммов золота.
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 16:01
"После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников "Ощадбанка", двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Ощадбанка" в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В банке заявили, что намерены обжаловать решение об ограничении возможности пребывания на территории ЕС, которое было наложено миграционной службой Венгрии на сотрудников инкассаторской бригады банка.
"Второе направление - осуществление правовых шагов для возврата имущества банка… "Ощадбанк" абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний относительно проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", - отметили в "Ощадбанке".
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Денежные купюры и монета Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
7 марта, 05:00
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияПетер СийяртоВиктор ОрбанОщадбанкЕвросоюз
 
 
