В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения БПЛА, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность