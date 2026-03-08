Олланд намерен вернуться в Елисейский дворец, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 8 мар - РИА Новости. Бывший президент Франции, а ныне депутат французского парламента от левой Социалистической партии Франсуа Олланд намерен вновь принять участие в президентских выборах, который пройдут в республике в 2027 году, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на окружение экс-президента.
«
"Франсуа Олланд больше не скрывает своего желания вернуться в Елисейский дворец. Несмотря на скептицизм большей части левых сил, бывший президент республики считает себя спасителем от (правой партии – ред.) "Национальное объединение", если к президентским выборам 2027 года не появится ни одного достойного кандидата", - говорится в сообщении радиостанции.
Экс-президент Франции рассчитывает получить шанс вернуться в Елисейский дворец. По словам одного из внутренних оппонентов бывшего лидера Франции, в контексте международных отношений статус Олланда как политического ветерана дает ему преимущество в период глобальных перемен. Олланд также планирует придерживаться стратегии набора голосов на выборах в тот момент, когда его оппоненты выйдут из президентской гонки и потеряют рейтинги, сообщает радиостанция.
Олланд занимал пост президента Франции в 2012-2017 годах.
Следующие президентские выборы пройдут во Франции в апреле 2027 года. Ранее о намерении участвовать в праймериз левых политических сил объявили лидер "Экологов" Марин Тонделье и еще ряд депутатов. Другие значимые левые политики, такие как лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и лидер партии Place Publique Рафаэль Глюксманн, заявили, что отказываются участвовать в праймериз.
