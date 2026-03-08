Рейтинг@Mail.ru
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 08.03.2026 (обновлено: 15:41 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/ogranicheniya-2079392867.html
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2026
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:40:00+03:00
2026-03-08T15:41:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/31/1501143148_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a055c1d568a8dc02f7c81bb3378a332.jpg
https://ria.ru/20260308/aeroport-2079381530.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/31/1501143148_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02dcacbe60c281dd92358266c357af97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сочи
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты
Вчера, 14:37
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Сочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала