В сочинском аэропорту ввели временные ограничения
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2026
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.03.2026
В сочинском аэропорту ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов