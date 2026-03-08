https://ria.ru/20260308/ogranichenija-2079439307.html
В аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.03.2026
безопасность
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
аэропорт "жуковский"
