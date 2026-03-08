https://ria.ru/20260308/odessa-2079437033.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 08.03.2026
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T21:18:00+03:00
2026-03-08T21:18:00+03:00
2026-03-08T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_075d8d826b15b5b375518f768bff370e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе