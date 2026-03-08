ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Китай и США не могут изменить друг друга, но могут изменить образ сосуществования, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
https://ria.ru/20260308/obraz-2079319373.html
Ван И заявил, что КНР и США могут изменить образ сосуществования
Ван И заявил, что КНР и США могут изменить образ сосуществования - РИА Новости, 08.03.2026
Ван И заявил, что КНР и США могут изменить образ сосуществования
Китай и США не могут изменить друг друга, но могут изменить образ сосуществования, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:48:00+03:00
2026-03-08T05:48:00+03:00
2026-03-08T05:48:00+03:00
в мире
китай
пекин
сша
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260308/vzaimodeystvie-2079319252.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, сша, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, США, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Ван И заявил, что КНР и США могут изменить образ сосуществования
Ван И: КНР и США могут изменить образ сосуществования
Ван И. Архивное фото