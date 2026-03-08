Рейтинг@Mail.ru
В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек
01:17 08.03.2026
В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек
В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек
Обломки сбитых ракет на оживленной улице в Манаме стали причиной ранения одного человека и нанесению материального ущерба, говорится в отчете МВД Бахрейна. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, манама, бахрейн, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Манама, Бахрейн, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек

В Манаме из-за обломков сбитых ракет ранен один человек

© REUTERS / Hamad I Mohammed Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Обломки сбитых ракет на оживленной улице в Манаме стали причиной ранения одного человека и нанесению материального ущерба, говорится в отчете МВД Бахрейна.
Ранее командование сил обороны Бахрейна заявило, что системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 92 иранские ракеты и 151 беспилотник.
"Один человек получил ранения, несколько магазинов повреждены в результате падения обломков ракеты на оживленную улицу в Манаме. Силы гражданской обороны обеспечивают безопасность и проводят эвакуацию в пострадавших районах", - написано в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Последствия удара в Ливане
Число ливанцев, покинувших дома из-за ударов Израиля, превысило 450 тысяч
В мире Манама Бахрейн США Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
