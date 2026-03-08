https://ria.ru/20260308/oblomki-2079307570.html
В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек
В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек - РИА Новости, 08.03.2026
В Манаме из-за обломков сбитых ракет пострадал один человек
Обломки сбитых ракет на оживленной улице в Манаме стали причиной ранения одного человека и нанесению материального ущерба, говорится в отчете МВД Бахрейна. РИА Новости, 08.03.2026
