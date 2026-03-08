Ядерный объект в Иране получил повреждения при атаке США и Израиля

ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения при атаке Соединенных Штатов и Израиля, передает ИРИ . Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения при атаке Соединенных Штатов и Израиля, передает ISNA со ссылкой на Центр ядерной безопасности

« "Один объект в провинции Исфахан по стерилизации гамма-излучением 7 марта подвергся ракетной атаке с воздуха сионистским режимом и США", — говорится в материале.

По данным агентства, сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.

Иранские власти ранее заявили, что противник нанес 1 марта две серии ударов по ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек зафиксировано не было.

В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана . В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.