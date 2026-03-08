Рейтинг@Mail.ru
Ядерный объект в Иране получил повреждения при атаке США и Израиля
20:56 08.03.2026 (обновлено: 21:25 08.03.2026)
Ядерный объект в Иране получил повреждения при атаке США и Израиля
Ядерный объект в Иране получил повреждения при атаке США и Израиля
Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения при атаке Соединенных Штатов и Израиля, передает ISNA со ссылкой на Центр ядерной безопасности ИРИ.
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ядерный объект в Иране получил повреждения при атаке США и Израиля

Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля

ТЕГЕРАН, 8 мар — РИА Новости. Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения при атаке Соединенных Штатов и Израиля, передает ISNA со ссылкой на Центр ядерной безопасности ИРИ.
"Один объект в провинции Исфахан по стерилизации гамма-излучением 7 марта подвергся ракетной атаке с воздуха сионистским режимом и США", — говорится в материале.

По данным агентства, сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.
Иранские власти ранее заявили, что противник нанес 1 марта две серии ударов по ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек зафиксировано не было.
В конце прошлой недели США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте и других странах.
Заголовок открываемого материала