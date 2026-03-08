https://ria.ru/20260308/obekt-2079311188.html
Иран атаковал объект рядом с портом в Бахрейне
Иран атаковал объект рядом с портом в Бахрейне - РИА Новости, 08.03.2026
Иран атаковал объект рядом с портом в Бахрейне
Пожар вспыхнул в результате атаки Ирана по одному из объектов в районе порта Салман в Бахрейне, сообщило МВД королевства. РИА Новости, 08.03.2026
Иран атаковал объект рядом с портом в Бахрейне
Иран атаковал объект рядом с портом Салман в Бахрейне