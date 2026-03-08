Президент ОАЭ обсудил с Трампом удары по стране, передают СМИ

СТАМБУЛ, 8 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил удары по территории страны с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщило в воскресенье эмиратское госагентство WAM.
"Президенты обсудили в ходе телефонного разговора события в регионе и то, как они отражаются на безопасности и стабильности в регионе и мире. Также стороны обсудили иранские атаки по ОАЭ и ряду братских стран региона, являющиеся нарушением суверенитета этих стран и угрозой безопасности и стабильности региона", - сообщило агентство.
Объединенные Арабские Эмираты живут в состоянии войны, заявил в субботу президент страны в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
