Президент ОАЭ обсудил с Трампом удары по стране, передают СМИ
23:53 08.03.2026
Президент ОАЭ обсудил с Трампом удары по стране, передают СМИ
WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян обсудил с Трампом удары по территории страны

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 мар - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил удары по территории страны с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщило в воскресенье эмиратское госагентство WAM.
"Президенты обсудили в ходе телефонного разговора события в регионе и то, как они отражаются на безопасности и стабильности в регионе и мире. Также стороны обсудили иранские атаки по ОАЭ и ряду братских стран региона, являющиеся нарушением суверенитета этих стран и угрозой безопасности и стабильности региона", - сообщило агентство.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ОАЭ находятся в состоянии обороны против агрессии Ирана, заявили в МИД
Вчера, 20:42
Вчера, 20:42
Объединенные Арабские Эмираты живут в состоянии войны, заявил в субботу президент страны в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке.
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Эксперт прокомментировал реакцию ОАЭ на действия Ирана
2 марта, 21:21
2 марта, 21:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
