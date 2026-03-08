Рейтинг@Mail.ru
Оборонительные действия ОАЭ будут публичными, заявил советник президента - РИА Новости, 08.03.2026
18:11 08.03.2026
Оборонительные действия ОАЭ будут публичными, заявил советник президента
Оборонительные действия ОАЭ будут публичными, заявил советник президента - РИА Новости, 08.03.2026
Оборонительные действия ОАЭ будут публичными, заявил советник президента
Любые оборонительные действия ОАЭ будут публичными, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети Х. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
оаэ
ближний восток
али хаменеи
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
оаэ
ближний восток
иран, оаэ, ближний восток, али хаменеи, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, Ближний Восток, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Оборонительные действия ОАЭ будут публичными, заявил советник президента

Советник президента ОАЭ Гаргаш: оборонительные действия страны будут публичными

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
ДУБАЙ, 8 мар - РИА Новости. Любые оборонительные действия ОАЭ будут публичными, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети Х.
"ОАЭ действуют в целях самообороны против иранской агрессии, направленной против их территории, населения и гражданской инфраструктуры. Любые оборонительные меры, предпринимаемые страной, будут публичными и прозрачными и не будут основываться на утечках информации в прессе или анонимных сообщениях", - заявил он.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей
Вчера, 17:32
По его словам, цель ОАЭ - "остановить эту продолжающуюся агрессию против ОАЭ и стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, а не втягиваться в эскалацию".
Иран начал наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что страна проводит оборонительные операции исключительно по целям и местам, которые являются источником и отправным пунктом для агрессивных действий против Ирана. По его словам, Тегеран рассчитывает сохранить отношения со странами Ближнего Востока.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ОАЭ живут в состоянии войны, заявил президент
7 марта, 19:51
 
ИранОАЭБлижний ВостокАли ХаменеиМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
