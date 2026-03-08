Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране
16:18 08.03.2026 (обновлено: 16:48 08.03.2026)
ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране
в мире, иран, оаэ, ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ОАЭ, Ближний Восток, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Военная операция США и Израиля против Ирана
JP: ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ОАЭ отвергают причастность к удару по опреснительной установке в Иране, заявил газете Jerusalem Post высокопоставленный источник.
Ранее израильский портал Ynet со ссылкой на источники утверждал, что ОАЭ впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке нанесли удар по цели в Иране. При этом никакого официального подтверждения этого сообщения от сторон не поступало.
"Высокопоставленный чиновник из Объединенных Арабских Эмиратов отверг (в комментарии) Jerusalem Post, что страна была вовлечена в удар по иранской опреснительной установке", - говорится в публикации издания.
Ранее президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке, что ОАЭ живут в состоянии войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о первых военных потерях в Ливане
