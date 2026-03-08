https://ria.ru/20260308/oae-2079398940.html
ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране
ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране - РИА Новости, 08.03.2026
ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране
ОАЭ отвергают причастность к удару по опреснительной установке в Иране, заявил газете Jerusalem Post высокопоставленный источник. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:18:00+03:00
2026-03-08T16:18:00+03:00
2026-03-08T16:48:00+03:00
в мире
иран
оаэ
ближний восток
мухаммед бен заид аль нахайян
военная операция сша и израиля против ирана
иран
оаэ
ближний восток
В мире, Иран, ОАЭ, Ближний Восток, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Военная операция США и Израиля против Ирана
JP: ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране