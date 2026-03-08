Рейтинг@Mail.ru
Израильские СМИ заявили о первом ударе ОАЭ по Ирану
14:50 08.03.2026
Израильские СМИ заявили о первом ударе ОАЭ по Ирану
Израильские СМИ заявили о первом ударе ОАЭ по Ирану
мухаммед бен заид аль нахайян, масуд пезешкиан, оон, иран, в мире, ближний восток, амир саид иравани, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Масуд Пезешкиан, ООН, Иран, В мире, Ближний Восток, Амир Саид Иравани, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара в Тегеране, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара в Тегеране, Иран
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Израильское издание Ynet утверждает со ссылкой на источники, что ОАЭ впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке нанесли удар по цели в Иране, однако никакого официального подтверждения этого сообщения от сторон не поступало.
"Объединенные Арабские Эмираты в первый раз атаковали Иран. Этот удар был нацелен на иранский объект деминерализации воды", - утверждается в публикации портала.
СМИ раскрыли, что задумал ЕС против России из-за ситуации с Ираном
Вчера, 14:22
Ранее президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке, что ОАЭ живут в состоянии войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Общее число жертв агрессии, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан, обращаясь к главам соседних стран, заявил, что Тегерану ничего не оставалось, кроме как защищать себя. По его словам, временный руководящий совет Ирана, исполняющий обязанности верховного лидера, постановил не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны.
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
Вчера, 08:00
 
Мухаммед бен Заид Аль НахайянМасуд ПезешкианООНИранВ миреБлижний ВостокАмир Саид ИраваниТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
