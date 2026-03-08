Израильские СМИ заявили о первом ударе ОАЭ по Ирану

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Израильское издание Ynet утверждает со ссылкой на источники, что ОАЭ впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке нанесли удар по цели в Иране, однако никакого официального подтверждения этого сообщения от сторон не поступало.
"Объединенные Арабские Эмираты в первый раз атаковали Иран. Этот удар был нацелен на иранский объект деминерализации воды", - утверждается в публикации портала.
Ранее президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил в первом публичном выступлении с начала конфликта на Ближнем Востоке, что ОАЭ живут в состоянии войны.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Общее число жертв агрессии, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан, обращаясь к главам соседних стран, заявил, что Тегерану ничего не оставалось, кроме как защищать себя. По его словам, временный руководящий совет Ирана, исполняющий обязанности верховного лидера, постановил не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны.