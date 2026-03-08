Рейтинг@Mail.ru
Число жертв ракетных атак в ОАЭ достигло четырех человек - РИА Новости, 08.03.2026
14:35 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/oae-2079381025.html
Число жертв ракетных атак в ОАЭ достигло четырех человек
Количество жертв ракетных и дроновых атак на территории ОАЭ с 28 февраля достигло четырех человек, следует из заявления министерства обороны государства. РИА Новости, 08.03.2026
Скорая помощь в ОАЭ
Скорая помощь в ОАЭ
© AP Photo / Guiseppe Cacace
Скорая помощь в ОАЭ. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Количество жертв ракетных и дроновых атак на территории ОАЭ с 28 февраля достигло четырех человек, следует из заявления министерства обороны государства.
"Эти нападения привели к четырем случаям смерти граждан Пакистана, Непала и Бангладеш, а также к 112 случаям легких и средних ранений", - говорится в отчете министерства.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: Саудовская Аравия предупредила Иран об ответе при продолжении атак
