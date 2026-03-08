https://ria.ru/20260308/oae-2079381025.html
Число жертв ракетных атак в ОАЭ достигло четырех человек
Количество жертв ракетных и дроновых атак на территории ОАЭ с 28 февраля достигло четырех человек, следует из заявления министерства обороны государства. РИА Новости, 08.03.2026
Число жертв ракетных атак в ОАЭ достигло четырех человек
