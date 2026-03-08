Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) в пользу "Нью-Джерси". В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (2-я минута), Доусон Мерсер (20), которому ассистировал российский нападающий Арсений Грицюк, Джек Хьюз (36, 58, 60) и Нико Хишир (49). У "Рейнджерс" отличились Уильям Борген (7), российский защитник Владислав Гавриков (9) и Уилл Кайлле (37).
07 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
01:06 • Йеспер Братт
19:47 • Доусон Мерсер
(Люк Хьюз, Арсений Грицюк)
35:52 • Джек Хьюз
48:05 • Нико Хишир
56:56 • Джек Хьюз
59:28 • Джек Хьюз
06:26 • Уилл Борген
08:36 • Владислав Гавриков
(Noah Laba, Тай Картье)
36:53 • Уилл Кюилл
Гавриков забросил 12-ю шайбу в сезоне, всего россиянин набрал 25 очков (12 голов + 13 передач) за 62 матча. Грицюк отдал 16-ю передачу, в его активе 27 очков (11+16) в 59 играх.
"Нью-Джерси" одержал четвертую победу подряд. Команда, набрав 66 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Рейнджерс" с 56 баллами располагаются на последнем, восьмом месте.
