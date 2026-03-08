Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гавриков забросил 12-ю шайбу в сезоне, всего россиянин набрал 25 очков (12 голов + 13 передач) за 62 матча. Грицюк отдал 16-ю передачу, в его активе 27 очков (11+16) в 59 играх.