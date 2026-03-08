Рейтинг@Mail.ru
Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:57 08.03.2026 (обновлено: 01:59 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/nkhl-2079309581.html
Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ
"Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T01:57:00+03:00
2026-03-08T01:59:00+03:00
хоккей
спорт
владислав гавриков
доусон мерсер
джек хьюз
нью-джерси девилз
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052469424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42b6371420ece3f7b6bfac0ded55a8c6.jpg
https://ria.ru/20260307/hokkeist-2079298395.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052469424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75fcfd2774f4a9651ebf5e141579e44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владислав гавриков, доусон мерсер, джек хьюз, нью-джерси девилз, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Владислав Гавриков, Доусон Мерсер, Джек Хьюз, Нью-Джерси Девилз, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба Гаврикова не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ

"Рейнджерс" проиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Рейнджерс"Хоккеисты "Рейнджерс"
Хоккеисты Рейнджерс - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Рейнджерс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0) в пользу "Нью-Джерси". В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (2-я минута), Доусон Мерсер (20), которому ассистировал российский нападающий Арсений Грицюк, Джек Хьюз (36, 58, 60) и Нико Хишир (49). У "Рейнджерс" отличились Уильям Борген (7), российский защитник Владислав Гавриков (9) и Уилл Кайлле (37).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Нью-Джерси
6 : 3
Рейнджерс
01:06 • Йеспер Братт
(Коди Гласс, Джонни Ковачевич)
19:47 • Доусон Мерсер
(Люк Хьюз, Арсений Грицюк)
35:52 • Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Дуги Хэмилтон)
48:05 • Нико Хишир
(Йеспер Братт, Джек Хьюз)
56:56 • Джек Хьюз
(Коннор Браун)
59:28 • Джек Хьюз
(Коннор Браун, Джонни Ковачевич)
06:26 • Уилл Борген
(Винсент Трочек)
08:36 • Владислав Гавриков
(Noah Laba, Тай Картье)
36:53 • Уилл Кюилл
(Брейден Шнайдер, Тэйлор Реддиш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гавриков забросил 12-ю шайбу в сезоне, всего россиянин набрал 25 очков (12 голов + 13 передач) за 62 матча. Грицюк отдал 16-ю передачу, в его активе 27 очков (11+16) в 59 играх.
"Нью-Джерси" одержал четвертую победу подряд. Команда, набрав 66 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Рейнджерс" с 56 баллами располагаются на последнем, восьмом месте.
Владимир Ткачев (Металлург) и Егор Яковлев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Ткачева оштрафовали за бросок шайбы в направлении судьи
7 марта, 23:14
 
ХоккейСпортВладислав ГавриковДоусон МерсерДжек ХьюзНью-Джерси ДевилзНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Динамо Махачкала
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Порту
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Интер М
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала