Музей о советских воинах в Нидерландах стал финалистом международной премии
Музей о советских воинах в Нидерландах стал финалистом международной премии - РИА Новости, 08.03.2026
Музей о советских воинах в Нидерландах стал финалистом международной премии
Музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный советским воинам в Нидерландах, вошел в тройку финалистов международной премии в сфере культурного наследия... РИА Новости, 08.03.2026
ГААГА, 8 мар – РИА Новости. Музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный советским воинам в Нидерландах, вошел в тройку финалистов международной премии в сфере культурного наследия Heritage in Motion Award и номинирован на нидерландскую культурную премию "Золотая цапля", рассказал РИА Новости директор музея Ремко Рейдинг.
Год назад - 8 марта 2025 года - под городом Лёсден в Нидерландах
открылся интерактивный музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный советским воинам. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от мемориального комплекса "Советское поле славы", где захоронены 865 воинов из СССР
, павших на нидерландской земле во время Второй мировой войны.
"Нас номинировали на Международную премию в сфере культурного наследия - Heritage in Motion Award. Церемония проходила в Будапеште
. К сожалению, мы не победили, но мы вошли в тройку финалистов в категории музеев, что очень хорошо", - сообщил Рейдинг агентству.
А недавно, по его словам, музей о советских воинах номинировали на нидерландскую премию "Золотая цапля" (Gouden Reiger) за фильм о виртуальной реальности, который показывают посетителям.
Рейдинг добавил, что в ближайшем будущем музей также ожидает еще несколько номинаций в различных премиях.