СМИ: Нетаньяху сообщал Трампу, что готов атаковать Иран даже без США

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал президенту США Дональду Трампу, что Израиль готовился атаковать Иран даже без участия США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
По данным газеты, Нетаньяху в конце февраля сообщил Трампу в телефонном разговоре, что Израиль получил данные о точном местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения 28 февраля, после чего Трамп решил поддержать израильскую операцию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.