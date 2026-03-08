СМИ: Нетаньяху сообщал Трампу, что готов атаковать Иран даже без США

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал президенту США Дональду Трампу, что Израиль готовился атаковать Иран даже без участия США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.