СМИ: Нетаньяху сообщал Трампу, что готов атаковать Иран даже без США
13:55 08.03.2026
СМИ: Нетаньяху сообщал Трампу, что готов атаковать Иран даже без США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал президенту США Дональду Трампу, что Израиль готовился атаковать Иран даже без участия США, сообщает газета... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Нетаньяху сообщал Трампу, что готов атаковать Иран даже без США

WP: Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без участия США

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал президенту США Дональду Трампу, что Израиль готовился атаковать Иран даже без участия США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
Отмечается, что Нетаньяху подталкивал Трампа к вступлению в войну с Ираном в ходе визитов в Белый дом в декабре и феврале.
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: Израиль начал новый этап войны против Ирана
Вчера, 02:45
"Нетаньяху сообщил о своем желании атаковать иранскую программу баллистических ракет в ближайшие недели. Премьер-министр заявил, что Израиль будет готов ударить по Ирану с участием США или без них, хотя он хотел, чтобы Трамп одобрил операцию", - пишет издание.
По данным газеты, Нетаньяху в конце февраля сообщил Трампу в телефонном разговоре, что Израиль получил данные о точном местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения 28 февраля, после чего Трамп решил поддержать израильскую операцию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Пуск ракеты армией Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Иран заявил о больших потерях США за последние сутки
7 марта, 15:19
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран еще столкнется с израильской хитростью, заявил Нетаньяху
6 марта, 17:49
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
