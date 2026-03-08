Рейтинг@Mail.ru
Разведчик узнал, для чего ВСУ перебросили в Харьковскую область неонацистов
13:07 08.03.2026 (обновлено: 19:33 08.03.2026)
Разведчик узнал, для чего ВСУ перебросили в Харьковскую область неонацистов
Неонацисты из подразделения Главного управления разведки Украины "Кракен"* переброшены в Харьковскую область для медийных задач, рассказал РИА Новости разведчик РИА Новости, 08.03.2026
Разведчик узнал, для чего ВСУ перебросили в Харьковскую область неонацистов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Неонацисты из подразделения Главного управления разведки Украины "Кракен"* переброшены в Харьковскую область для медийных задач, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Дон.
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район Харьковской области неонацистов из подразделения Главного управления разведки Украины "Кракен"*.
"Они были переброшены для решения медийных задач", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что украинское командование переброской медийных подразделений пытается противостоять успешному продвижению российских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
