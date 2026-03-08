https://ria.ru/20260308/neonatsisty-2079365026.html
Разведчик узнал, для чего ВСУ перебросили в Харьковскую область неонацистов
Неонацисты из подразделения Главного управления разведки Украины "Кракен"* переброшены в Харьковскую область для медийных задач, рассказал РИА Новости разведчик РИА Новости, 08.03.2026
