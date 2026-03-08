Рейтинг@Mail.ru
08:00 08.03.2026 (обновлено: 08:06 08.03.2026)
Российская нефть спасает Индию и Китай
США на предстоящих встречах с Китаем в марте и апреле собираются поднять тему российской нефти. Вашингтон хотел бы уговорить Пекин поменьше покупать нефти у... РИА Новости, 08.03.2026
2026
Ольга Самофалова
экономика, китай, сша, индия, дональд трамп, евросоюз, urals, сила сибири — 2, brent, аналитика
Экономика, Китай, США, Индия, Дональд Трамп, Евросоюз, Urals, Сила Сибири — 2, Brent, Аналитика

Российская нефть спасает Индию и Китай

Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
США на предстоящих встречах с Китаем в марте и апреле собираются поднять тему российской нефти. Вашингтон хотел бы уговорить Пекин поменьше покупать нефти у России и побольше у Штатов, уверяют западные СМИ. С Индией у американцев такой финт сработал. Они заставили Дели как минимум пойти на сокращение закупок российской нефти в обмен на снижение пошлин и заключение торгового соглашения.
Хотя официально Нью-Дели не подтверждал свое решение отказаться от нашей нефти, но статистика демонстрирует снижение закупок. Если в середине прошлого года Индия приобретала у России по два миллиона баррелей в сутки, то в феврале оказалось почти в два раза меньше — 1,159 миллиона баррелей. Участники рынка, правда, говорят, что в реальности Нью-Дели купил больше российской нефти, но часть закупок замаскировал, чтобы не нервировать США.
Впрочем, заварушка на Ближнем Востоке, которую устроил Дональд Трамп, нивелировала даже эти успехи. Индия начала снова перехватывать танкеры с российской нефтью, причем даже не особо скрывая это от США. Куда же делся страх индийцев? Во-первых, он разрушился благодаря решению американского суда о том, что трамповские таможенные пошлины незаконны. Кнут Вашингтона сразу превратился в легкую ленточку. Во-вторых, танкеры с российской нефтью стояли недалеко от азиатских берегов. Продавцы хранили ее прямо в танкерах, потому что не хотели продавать за копейки. Цена на Urals в январе упала до 41 доллара за баррель. Продавцы решили дождаться роста цен по какой-либо причине — например, начала автомобильного сезона либо конфликта США с Ираном. Второе выстрелило быстрее. Теперь и цены выросли до комфортных уровней, и спрос на нашу нефть увеличился.
А вот ближневосточная нефть оказалась в западне: мало того что возникли логистические проблемы с доставкой товара до азиатского потребителя через Ормузский пролив, так еще и выросли цены на фрахт танкеров, которые к тому же никто не хочет страховать из-за рисков подрывов.
Игра США с Индией по российской нефти уже пошла по обратному сценарию. С чего бы Китаю идти на поводу у американцев? Для этого нет ни малейших предпосылок.
Во-первых, экономически это навредит самому Пекину. Китайские фондовые рынки показывают, что КНР легче других покупателей энергоресурсов переносит весь этот конфликт на Ближнем Востоке. И дело не только в том, что китайцы в последние годы настроили много нефтехранилищ и у них есть запас как минимум на три месяца. Но и в том, что у Китая высокая доля поставок что нефти, что газа именно из России.
Нефть из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также СПГ из Катара сейчас оказались в сложной ситуации. Поставки из Венесуэлы пострадали еще раньше. Но все они уступали по объемам поставок из России в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия поставляла 1,6 миллиона баррелей, а ОАЭ — 1,5 миллиона.
В таких условиях США хотят, чтобы Китай отказался от единственных безопасных и не зависящих от американских действий поставок углеводородов? Скорее можно рассчитывать на то, что ценность и нашей нефти, и нашего газа для КНР вырастет сейчас еще больше. И это промотивирует Китай заключить новые контракты с Россией и по нефти, и по газу. Российский проект нового трубопровода "Сила Сибири — 2" для поставки газа в Китай сейчас наверняка заиграл новыми красками в кабинетах китайского правительства.
Индия также нашла спасение в российской нефти, а вот без альтернативного газа ей сейчас тяжело. Дели пришлось даже ограничить поставки газа собственным промышленным потребителям.
В теории у США есть то, ради чего Китай мог бы отказаться даже от российских энергоносителей. Это всевозможные высокие технологии и микрочипы. Если бы Вашингтон не мешал Китаю скупать чипы тоннами и копировать американские технологии, то США имели бы шанс договориться с Пекином. Но Штаты на это не пойдут никогда, поскольку весь смысл их действий сегодня — остановить технологическое развитие Китая, который метит на их место в мировой иерархии.
Угрозы с таможенными пошлинами, которые подействовали и на Индию, и на ЕС, с Китаем не пройдут. Попытки запугать Пекин подобным образом уже были. Чем они закончились? Вашингтон с поджатым хвостом отыграл все назад. Потому что Штаты не выдержали ответного удара КНР, в частности, в виде завуалированных ограничений на редкоземельные металлы.
Даже если предположить сценарий, что Китай отказывается от российской нефти, то это означает разрыв отношений с Россией и по всем другим сферам. Учитывая, сколько долгосрочных коммерческих контрактов китайские компании подписали с российскими, то, чтобы отказаться от них, КНР придется ввести санкции против Москвы.
Вывод с рынка ежесуточного объема в 2,2 миллиона баррелей нашего черного золота ударит и по самому Китаю. Потому что вместо российской нефти, которая дешевле рыночных котировок Brent на 15-30 долларов с барреля, КНР придется покупать другую нефть. А она на фоне ухода такого большого объема с рынка подорожает еще сильнее.
Как ни крути, но текущая турбулентность на Ближнем Востоке должна еще сильнее укрепить российско-китайские деловые отношения, особенно по энергоресурсам.
ЭкономикаКитайСШАИндияДональд ТрампЕвросоюзUralsСила Сибири — 2BrentАналитика
 
 
