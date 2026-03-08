Рейтинг@Mail.ru
08:00 08.03.2026
Зовите санитаров: Зеленскому зажали деньги, и он грозит НАТО войной
Зовите санитаров: Зеленскому зажали деньги, и он грозит НАТО войной
венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине, нато, владимир зеленский, киев, в мире, дональд трамп, аналитика
Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине, НАТО, Владимир Зеленский, Киев, В мире, Дональд Трамп, Аналитика

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Александр Носович
Александр Носович
Владимир Зеленский пригрозил бросить на Венгрию украинскую армию после того, как Будапешт заблокировал выдачу Киеву кредита ЕС. Это едва ли не первый случай, когда Евросоюз выступил жестко против Зеленского.
Отношения постсоветской Украины и Венгрии не были безоблачны никогда из-за дискриминации этнических венгров в Закарпатье. Они еще больше ухудшились в последние четыре года, когда Венгрия поддерживала Украину меньше, чем любая другая страна ЕС, а премьер Орбан со словацким коллегой были единственными европейскими лидерами, которые не стеснялись критиковать Киев. Но клинч наступил в прошлом месяце, когда Украина перекрыла нефтепровод "Дружба", по которому российский газ шел в Венгрию. После этого Будапешт заблокировал в Брюсселе выделение киевскому режиму кредита на 90 миллиардов евро.
Владимир Зеленский на попытки его "щемить по бабкам" реагировал в своем неповторимом стиле криворожского гопника. Размышлял о жирном животе Орбана и призывал дать ему подзатыльник. Венгерскому премьеру оскорбления были только плюсом: в стране скоро выборы, и все больше венгерских избирателей склонны согласиться с нынешним главой правительства, что Киев Будапешту — не союзник и помогать киевскому режиму нечего.
Евросоюз, который Виктора Орбана любит не больше Зеленского и очень хочет на выборах от него избавиться, все это понимал, но терпел быдло-стиль своего подопечного, все эти годы закрывая глаза и уши вместо ответа на "обиженную ливерную колбасу" и прочую эксцентрику. Но ЕС все же не выдержал, когда Киев пригрозил венграм военным вторжением.
Если один человек блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, то он может дать его адрес украинским Вооруженным силам — и те поговорят с ним по-своему, сказал Зеленский. На это Евросоюз едва ли не впервые за все последние годы выступил с резкой критикой Киева, назвав такой стиль общения и такие угрозы в адрес страны — члена ЕС неприемлемыми.
Здесь дело даже не в том, что Венгрия — страна ЕС. Главное — то, что она страна НАТО. Киевский психопат, грозя ей войной, не ведает, что творит. Своим поведением он жестко подставляет Европу.
Если Киев (а от тамошних психов во власти можно ждать вообще всего) в самом деле совершит военные действия против Венгрии, то союзники по НАТО будут обязаны применить против Украины знаменитую пятую статью. И не просто применить, а применить так, как они ее видят. Потому что если почитать устав НАТО, то в пятой статье написано: в случае агрессии против одного из союзников другие союзники должны оказать жертве те меры поддержки, которые сочтут необходимыми, включая военную помощь. Европейцы эту формулировку трактуют однозначно: если на Европу нападут, то США должны воевать за нее с агрессором.
Соответственно, если Украина вторгается в Венгрию, то страны Европы должны показать образец применения пятой статьи. Если этого не сделать, то смысл существования НАТО обнулит не Дональд Трамп, а сами европейцы.
Получается патовая ситуация. Если дойдет до вооруженного конфликта Киева с Будапештом, то объявить войну Украине невозможно. Но не объявлять тоже нельзя.
А главное, нельзя рассчитывать на благоразумие Зеленского, который не пойдет на такой безумный сценарий. "Безумный" здесь — ключевое слово. У власти в Киеве психопат, который мало того что утратил легитимность и популярность среди населения, он еще и не отдает отчета в своих действиях. Если зажимать ему денежные потоки — впадает в истерику. Нынешняя связана не только с замороженным кредитом ЕС. Накануне эскапады в Венгрии по обвинению в отмывании денег задержали украинских инкассаторов, перевозивших деньги и золото почти на миллиард долларов. Сразу пошли слухи, что таким способом перевозилась черная касса офиса главы киевского режима.
Денег на поддержку Украины между тем становится все меньше. Состояние Зеленского с каждым не выданным ему траншем будет ухудшаться все больше. Как европейцы будут справляться с приступами у пациента — их дело. Мы в России можем наблюдать за их потугами с понятным злорадством. Они это чудище вскармливали и науськивали против нас. А чудище скоро набросится на кормильцев.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
