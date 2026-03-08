https://ria.ru/20260308/narody-2079318697.html
Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами региона, заявил Ван И
Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами своего региона, и дела региона должны решаться ими самостоятельно, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 08.03.2026
