В Латинской Америке назвали угрозой возвращающихся наемников ВСУ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся в страны региона с опытом ведения современной войны, представляют угрозу из-за их набора в преступные группировки, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

При этом он полагает, что органы власти в странах региона не готовы к угрозе усиления банд и картелей за счет новых методов ведения войны.