В Латинской Америке назвали угрозой возвращающихся наемников ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
03:44 08.03.2026
В Латинской Америке назвали угрозой возвращающихся наемников ВСУ
Латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся в страны региона с опытом ведения современной войны, представляют угрозу из-за их набора в преступные... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
латинская америка
бразилия
украина
вооруженные силы украины
Фариназу: возвращающиеся в Латинскую Америку наемники ВСУ являются угрозой

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Латиноамериканские наемники ВСУ, возвращающиеся в страны региона с опытом ведения современной войны, представляют угрозу из-за их набора в преступные группировки, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Когда эта война завершится, а, полагаю, к этому идет, Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины. Многие там погибают, но люди также возвращаются, и их вербует организованная преступность. Мы давно об этом предупреждаем, но, похоже, власти начинают осознавать только сейчас", - сказал собеседник агентства.
При этом он полагает, что органы власти в странах региона не готовы к угрозе усиления банд и картелей за счет новых методов ведения войны.
"Те же дроны дешевые, но приводят к огромным разрушениям. Посмотрите, сколько полицейских погибли в Мексике (в февральских столкновениях с картелями - ред.). Думаю, когда эта новая техника и тактика начнут использоваться в Бразилии, силовым структурам будет сложно с этим совладать", - добавил Фариназу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Офицер ВМС оценил потери бразильских наемников ВСУ
Вчера, 07:40
 
