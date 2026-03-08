Рейтинг@Mail.ru
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги" - РИА Новости, 08.03.2026
17:42 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/mvd-2079413240.html
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги"
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги" - РИА Новости, 08.03.2026
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запросе и предоставлении данных через МВД и "Госуслуги", направленный на совершенствование процедуры выдачи... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:42:00+03:00
2026-03-08T17:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
россия
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги"

Заявление о поиске граждан теперь можно подать в МВД через "Госуслуги"

Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запросе и предоставлении данных через МВД и "Госуслуги", направленный на совершенствование процедуры выдачи адресно-справочных данных о гражданах РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом закрепляется механизм, позволяющий физическим и юридическим лицам обращаться в органы МВД, в том числе с использованием "Госуслуг", с заявлением о поиске гражданина РФ и установлении с ним контакта.
Предусматривается, что на основании поступившего заявления МВД осуществляет в базе данных поиск указанного гражданина и направляет ему почтовое отправление по адресу регистрации с уведомлением о вручении извещения, где указываются данные заявителя и причина обращения. Решение о предоставлении информации о себе принимается разыскиваемым гражданином самостоятельно.
В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин отказа.
Предусматривается также право граждан на ознакомление с информацией о себе, содержащейся в базе данных, а также о несовершеннолетних или недееспособных лицах, законными представителями которых они являются. В случае смерти гражданина право на ознакомление с информацией и внесение изменений в нее предоставляется его наследникам. Порядок ознакомления с такой информацией устанавливается правительством РФ.
