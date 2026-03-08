https://ria.ru/20260308/mvd-2079413240.html
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги"
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги" - РИА Новости, 08.03.2026
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запросе и предоставлении данных через МВД и "Госуслуги", направленный на совершенствование процедуры выдачи... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:42:00+03:00
2026-03-08T17:42:00+03:00
2026-03-08T17:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
пособие по безработице
россия
Новости
ru-RU
общество, россия, владимир путин, пособие по безработице
Заявление о поиске граждан теперь можно подать через "Госуслуги"
Заявление о поиске граждан теперь можно подать в МВД через "Госуслуги"
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запросе и предоставлении данных через МВД и "Госуслуги", направленный на совершенствование процедуры выдачи адресно-справочных данных о гражданах РФ, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Законом закрепляется механизм, позволяющий физическим и юридическим лицам обращаться в органы МВД, в том числе с использованием "Госуслуг", с заявлением о поиске гражданина РФ
и установлении с ним контакта.
Предусматривается, что на основании поступившего заявления МВД осуществляет в базе данных поиск указанного гражданина и направляет ему почтовое отправление по адресу регистрации с уведомлением о вручении извещения, где указываются данные заявителя и причина обращения. Решение о предоставлении информации о себе принимается разыскиваемым гражданином самостоятельно.
В случае недостаточности информации для однозначной идентификации гражданина либо отсутствия сведений о нем в базе данных предусматривается обязанность территориального органа МВД уведомить заявителя об отказе с указанием причин отказа.
Предусматривается также право граждан на ознакомление с информацией о себе, содержащейся в базе данных, а также о несовершеннолетних или недееспособных лицах, законными представителями которых они являются. В случае смерти гражданина право на ознакомление с информацией и внесение изменений в нее предоставляется его наследникам. Порядок ознакомления с такой информацией устанавливается правительством РФ.