08.03.2026
12:52 08.03.2026
Музей о советских воинах в Нидерландах показал голландцам роль СССР
Музей о советских воинах в Нидерландах показал голландцам роль СССР
Все больше голландцев, которые раньше не были осведомлены о роли Советского союза во Второй мировой войне, посещают музей о советских воинах в Нидерландах, он... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:52:00+03:00
2026-03-08T12:52:00+03:00
Музей о советских воинах в Нидерландах показал голландцам роль СССР

ГААГА, 8 мар – РИА Новости. Все больше голландцев, которые раньше не были осведомлены о роли Советского союза во Второй мировой войне, посещают музей о советских воинах в Нидерландах, он открывает им историю войны с новой стороны, рассказал РИА Новости директор музея Sovjet Ereveld Experience Ремко Рейдинг.
Год назад - 8 марта 2025 года - под городом Лёсден в Нидерландах открылся интерактивный музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный советским воинам. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от мемориального комплекса "Советское поле славы", где захоронены 865 воинов из СССР, павших на нидерландской земле во время Второй мировой войны.
"Мы получаем очень хорошие отзывы и высокую оценку со стороны международного музейного мира. "Очень впечатляюще" - самый часто встречающийся отзыв", - рассказал Рейдинг.
По его словам, посетители называют музей очень информативным и трогательным. Среди посетителей много голландцев, которые очень позитивно отзываются о пользе музея, особенно благодаря подаче в нем истории - с помощью фильмов и виртуальной реальности.
"Многие посетители - голландцы, и это очень хорошо. Сначала они приходят, будучи не очень хорошо осведомленными, а потом говорят, что многое узнали на такой небольшой территории за такое короткое время. Так что к нам приходит много людей, голландцев, которые были не очень хорошо осведомлены о роли Советского Союза во Второй мировой войне, а теперь узнали о ней, поэтому я думаю, хорошо, что мы открываем для них новый мир и показываем им другую перспективу на войну", - отметил директор музея.
По его словам, за год существования музея его посетили порядка 4 тысяч человек. Рейдинг рассчитывает привлечь гораздо больше людей в 2026 году.
Заголовок открываемого материала