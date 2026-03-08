Музей о советских воинах в Нидерландах показал голландцам роль СССР

ГААГА, 8 мар – РИА Новости. Все больше голландцев, которые раньше не были осведомлены о роли Советского союза во Второй мировой войне, посещают музей о советских воинах в Нидерландах, он открывает им историю войны с новой стороны, рассказал РИА Новости директор музея Sovjet Ereveld Experience Ремко Рейдинг.

Год назад - 8 марта 2025 года - под городом Лёсден в Нидерландах открылся интерактивный музей Sovjet Ereveld Experience, посвященный советским воинам. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от мемориального комплекса "Советское поле славы", где захоронены 865 воинов из СССР , павших на нидерландской земле во время Второй мировой войны.

"Мы получаем очень хорошие отзывы и высокую оценку со стороны международного музейного мира. "Очень впечатляюще" - самый часто встречающийся отзыв", - рассказал Рейдинг.

По его словам, посетители называют музей очень информативным и трогательным. Среди посетителей много голландцев, которые очень позитивно отзываются о пользе музея, особенно благодаря подаче в нем истории - с помощью фильмов и виртуальной реальности.

"Многие посетители - голландцы, и это очень хорошо. Сначала они приходят, будучи не очень хорошо осведомленными, а потом говорят, что многое узнали на такой небольшой территории за такое короткое время. Так что к нам приходит много людей, голландцев, которые были не очень хорошо осведомлены о роли Советского Союза во Второй мировой войне, а теперь узнали о ней, поэтому я думаю, хорошо, что мы открываем для них новый мир и показываем им другую перспективу на войну", - отметил директор музея.