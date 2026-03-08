https://ria.ru/20260308/moskva-2080477580.html
В московском комплексе городского хозяйства работают тысячи женщин
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Тысячи женщин работают в комплексе городского хозяйства Москвы, сообщает ведомство.
"В комплексе городского хозяйства Москвы работают тысячи женщин, многие из них выбрали профессии, которые раньше считались "мужскими", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах.
Так, слесарь внутридомового газового оборудования АО "Мосгаз" Марина Чеколаева проверяет газовые приборы в квартирах горожан, следит за их исправностью и безопасностью.
"Работа требует внимательности и точности - ведь речь идет о безопасности дома. Ее стаж в газовом хозяйстве - 19 лет. В профессию она пришла, вдохновившись примером отца", - добавляется в сообщении.
В свою очередь Татьяна Обухова, электромеханик по лифтам АО "Мослифт", пришла работать на предприятие еще в 1995 году. Почти три десятилетия она обслуживает лифтовое оборудование – то, которым ежедневно пользуются миллионы жителей города.
"Такие профессии часто называют "не женскими", но, как показывает практика, дело не в профессии, а в профессионализме", - подчеркивается в сообщении.