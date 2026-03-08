Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 08.03.2026 (обновлено: 17:52 08.03.2026)
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Средства противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе MAX.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
3 декабря 2025, 18:07
Аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
