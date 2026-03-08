https://ria.ru/20260308/moskva-2079412872.html
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 08.03.2026
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Средства противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 08.03.2026
Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву БПЛА