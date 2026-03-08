https://ria.ru/20260308/moskva-2079342403.html
Русскоязычные жители Вены признались, по каким реалиям Москвы скучают
Русскоязычные жители Вены признались, по каким реалиям Москвы скучают
ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Русскоязычные жители Вены на фоне роста цен и повседневных расходов признаются, что скучают по привычному уровню сервиса и стоимости услуг в Москве, свидетельствуют изученные РИА Новости комментарии в тематических Telegram-сообществах.
По словам участников обсуждений, сложнее всего дается не столько само подорожание, сколько ощущение, что качество товаров и обслуживания нередко не соответствует цене.
«
"Некоторые цены тут настолько не соответствуют качеству, что только обнять и плакать. Но сравнивать - путь в тоску и депрессию", - написал один из пользователей.
Другой комментатор иронизирует по поводу услуг и цен на них: "все, чего касаются руки австрийцев, превращается в золото".
Пользователи сообщества отмечают, что постоянное сравнение с прежней жизнью в России
лишь усиливает разочарование.
«
"Чем быстрее вы перестанете сравнивать, как было в Москве
- цены, медицину, услуги, - тем легче будет адаптироваться", - рекомендует один из жителей Вены
.
На фоне подорожания русскоязычные пользователи делятся друг с другом способами экономии и рассказывают, как следят за акциями, пользуются приложениями с уцененными продуктами и ищут недорогие комплексные обеды.