Русскоязычные жители Вены признались, по каким реалиям Москвы скучают - РИА Новости, 08.03.2026
10:22 08.03.2026
Русскоязычные жители Вены признались, по каким реалиям Москвы скучают
Русскоязычные жители Вены признались, по каким реалиям Москвы скучают
Русскоязычные жители Вены признались, по каким реалиям Москвы скучают

Русскоязычные жители Вены признались, что скучают по сервису и ценам в Москве

ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Русскоязычные жители Вены на фоне роста цен и повседневных расходов признаются, что скучают по привычному уровню сервиса и стоимости услуг в Москве, свидетельствуют изученные РИА Новости комментарии в тематических Telegram-сообществах.
По словам участников обсуждений, сложнее всего дается не столько само подорожание, сколько ощущение, что качество товаров и обслуживания нередко не соответствует цене.
