Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, небольшой снег и до плюс трех градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.03.2026
москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, небольшой снег и до +3 ожидается в Москве в воскресенье