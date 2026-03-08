Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 08.03.2026
09:45 08.03.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, небольшой снег и до плюс трех градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.03.2026
москва
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода, небольшой снег и до +3 ожидается в Москве в воскресенье

Москва
Москва - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до плюс трех градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная, утром с прояснениями погода. К вечеру небольшой снег. Ветер северо-западный, северный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха плюс один - плюс три градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что показания барометров будут расти и составят 755 миллиметров ртутного столба.
