Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву

"Нас дважды приглашали на посадку. Сначала просидели в самолёте два часа, никто ничего не знал. Потом всех вывели в аэропорт, и там уже другие туристы рассказали, что на DXB (международный аэропорт Дубая - ред.) летел дрон, его сбила ПВО. Только через несколько часов опять завели всех на посадку. В итоге в Москву мы прилетели на восемь часов позже запланированного", - рассказал собеседник агентства.