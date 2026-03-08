Рейтинг@Mail.ru
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/moskva-2079336557.html
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву - РИА Новости, 08.03.2026
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву
Турист из РФ Алексей рассказал РИА Новости, что два часа просидел в самолёте в Дубае, когда сбили дрон, и в итоге прибыли в Москву позже на восемь часов. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:32:00+03:00
2026-03-08T09:32:00+03:00
дубай
москва
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7e92016e74e4e0a71dec69f432ab0794.jpg
https://ria.ru/20260307/shtaty-2079117614.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
дубай
москва
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2ce8aa45472d2eb4081e32d40eceef49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, москва, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Москва, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву

Туристы из РФ 2 часа просидели в самолете в аэропорту Дубая, пока сбивали дрон

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 мар - РИА Новости. Турист из РФ Алексей рассказал РИА Новости, что два часа просидел в самолёте в Дубае, когда сбили дрон, и в итоге прибыли в Москву позже на восемь часов.
«
"Нас дважды приглашали на посадку. Сначала просидели в самолёте два часа, никто ничего не знал. Потом всех вывели в аэропорт, и там уже другие туристы рассказали, что на DXB (международный аэропорт Дубая - ред.) летел дрон, его сбила ПВО. Только через несколько часов опять завели всех на посадку. В итоге в Москву мы прилетели на восемь часов позже запланированного", - рассказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
7 марта, 08:00
По словам туриста, сам полёт из Дубая в Москву прошёл нормально.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
У Трампа осталась последняя надежда на победу над Ираном
5 марта, 08:00
 
ДубайМоскваИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала