Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар - РИА Новости. Турист из РФ Алексей рассказал РИА Новости, что два часа просидел в самолёте в Дубае, когда сбили дрон, и в итоге прибыли в Москву позже на восемь часов.
"Нас дважды приглашали на посадку. Сначала просидели в самолёте два часа, никто ничего не знал. Потом всех вывели в аэропорт, и там уже другие туристы рассказали, что на DXB (международный аэропорт Дубая - ред.) летел дрон, его сбила ПВО. Только через несколько часов опять завели всех на посадку. В итоге в Москву мы прилетели на восемь часов позже запланированного", - рассказал собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
