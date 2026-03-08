Рейтинг@Mail.ru
06:03 08.03.2026 (обновлено: 12:24 08.03.2026)
Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку
Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку
Испанский аристократ-путешественник Альваро де Маричалар намерен возобновить кругосветную экспедицию на водном мотоцикле, маршрут которой должен пройти через... РИА Новости, 08.03.2026
Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку

Де Маричалар намерен возобновить кругосветку через Аляску и Камчатку

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Испанский аристократ-путешественник Альваро де Маричалар намерен возобновить кругосветную экспедицию на водном мотоцикле, маршрут которой должен пройти через Аляску и Камчатку, передает корреспондент РИА Новости из посольства России в Мадриде, где выступал мореплаватель.
"Море всегда соединяло цивилизации и народы, и я хочу, чтобы эта экспедиция напомнила об этом… Когда мне удастся пройти (Панамский — ред.) канал, я продолжу плавание в сторону Аляски, чтобы перейти к Камчатке, а затем проследовать через всю Азию до Суэцкого канала и выйти в Средиземное море, направляясь к Севилье", - сказал агентству мореплаватель.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сын Конюхова рассказал, как путешественник осваивается в Антарктиде
26 ноября 2025, 04:28
По словам Маричалара, экспедиция, начатая в 2019 году в Севилье, посвящена 500-летию первого кругосветного путешествия, которое в сентябре 1519 года начал Фернан Магеллан, а спустя три года завершил Хуан Себастьян Элькано. Путешественник отметил, что рассматривает свое плавание не только как спортивный вызов, но и как символическую миссию.
Мореплаватель рассказал, что уже пересек Атлантический океан и Карибское море и достиг Панамы, где его экспедиция была вынужденно приостановлена. По его словам, он ожидает разрешения на проход через Панамский канал уже почти три года.
Маричалар отметил, что участок между Аляской и Камчаткой рассматривает как символический мост между странами и народами, подчеркивая роль мореплавания в установлении контактов между культурами.
"Одна из миссий экспедиций - способствовать миру во всем мире. А чтобы способствовать миру, нужно помогать людям и странам, которые находятся в разногласии, приходить к согласию", - добавил он.
Коринфский залив - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Греции обнаружили подземное пресное озеро возрастом 800 тысяч лет
27 октября 2025, 17:07
Путешественник также подчеркнул, что одной из задач экспедиции является привлечение внимания к проблеме загрязнения океанов пластиковыми отходами. По его словам, в некоторых этапах плавания он использует топливо, произведенное из переработанного пластикового мусора.
Маричалар отметил, что на завершение экспедиции может потребоваться еще около двух лет. Во время вынужденной остановки в Панаме путешественник проводит мотивационные лекции в университетах, школах, больницах и компаниях в странах Латинской Америки, США и Европы.
Альваро де Маричалар - испанский мореплаватель, исследователь и предприниматель, академик Королевской академии моря Испании. Родился в Памплоне в автономном сообществе Наварра. За свою карьеру он совершил десятки морских экспедиций на малых судах и установил 14 мировых рекордов в навигации.
Маричалар начал заниматься морскими экспедициями в начале 1980-х годов. В разные годы он совершал одиночные переходы, в том числе из Рима в Нью-Йорк через Атлантику, из Гонконга в Токио и из Форентеры в Одессу. Нынешняя кругосветная экспедиция стала сороковой в его морской карьере.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Конюхов за три месяца собрал более ста килограммов пластика в Антарктиде
21 февраля, 13:01
 
