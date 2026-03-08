https://ria.ru/20260308/moreplavatel-2079334926.html
Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку
Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку - РИА Новости, 08.03.2026
Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку
Испанский аристократ-путешественник Альваро де Маричалар намерен возобновить кругосветную экспедицию на водном мотоцикле, маршрут которой должен пройти через... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:03:00+03:00
2026-03-08T06:03:00+03:00
2026-03-08T12:24:00+03:00
аляска
камчатка
панама
фернан магеллан (мореплаватель)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/33/1532803321_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6d2fb513c95f46d7a64d509369fb36e7.jpg
https://ria.ru/20251126/konjuhi-2057573382.html
https://ria.ru/20251027/gretsiya-2050982882.html
https://ria.ru/20260221/konjuhi-2075957970.html
аляска
камчатка
панама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/33/1532803321_76:0:560:363_1920x0_80_0_0_440252073410132b7ef79cbf15398ead.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, камчатка, панама, фернан магеллан (мореплаватель)
Аляска, Камчатка, Панама, Фернан Магеллан (мореплаватель)
Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку
Де Маричалар намерен возобновить кругосветку через Аляску и Камчатку
МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Испанский аристократ-путешественник Альваро де Маричалар намерен возобновить кругосветную экспедицию на водном мотоцикле, маршрут которой должен пройти через Аляску и Камчатку, передает корреспондент РИА Новости из посольства России в Мадриде, где выступал мореплаватель.
"Море всегда соединяло цивилизации и народы, и я хочу, чтобы эта экспедиция напомнила об этом… Когда мне удастся пройти (Панамский — ред.) канал, я продолжу плавание в сторону Аляски
, чтобы перейти к Камчатке
, а затем проследовать через всю Азию
до Суэцкого канала
и выйти в Средиземное море
, направляясь к Севилье", - сказал агентству мореплаватель.
По словам Маричалара, экспедиция, начатая в 2019 году в Севилье
, посвящена 500-летию первого кругосветного путешествия, которое в сентябре 1519 года начал Фернан Магеллан
, а спустя три года завершил Хуан Себастьян Элькано. Путешественник отметил, что рассматривает свое плавание не только как спортивный вызов, но и как символическую миссию.
Мореплаватель рассказал, что уже пересек Атлантический океан
и Карибское море
и достиг Панамы
, где его экспедиция была вынужденно приостановлена. По его словам, он ожидает разрешения на проход через Панамский канал
уже почти три года.
Маричалар отметил, что участок между Аляской и Камчаткой рассматривает как символический мост между странами и народами, подчеркивая роль мореплавания в установлении контактов между культурами.
"Одна из миссий экспедиций - способствовать миру во всем мире. А чтобы способствовать миру, нужно помогать людям и странам, которые находятся в разногласии, приходить к согласию", - добавил он.
Путешественник также подчеркнул, что одной из задач экспедиции является привлечение внимания к проблеме загрязнения океанов пластиковыми отходами. По его словам, в некоторых этапах плавания он использует топливо, произведенное из переработанного пластикового мусора.
Маричалар отметил, что на завершение экспедиции может потребоваться еще около двух лет. Во время вынужденной остановки в Панаме путешественник проводит мотивационные лекции в университетах, школах, больницах и компаниях в странах Латинской Америки
, США
и Европы
.
Альваро де Маричалар - испанский мореплаватель, исследователь и предприниматель, академик Королевской академии моря Испании
. Родился в Памплоне
в автономном сообществе Наварра
. За свою карьеру он совершил десятки морских экспедиций на малых судах и установил 14 мировых рекордов в навигации.
Маричалар начал заниматься морскими экспедициями в начале 1980-х годов. В разные годы он совершал одиночные переходы, в том числе из Рима
в Нью-Йорк
через Атлантику, из Гонконга
в Токио
и из Форентеры в Одессу
. Нынешняя кругосветная экспедиция стала сороковой в его морской карьере.