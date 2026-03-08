Испанский мореплаватель намерен возобновить кругосветку через Камчатку

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Испанский аристократ-путешественник Альваро де Маричалар намерен возобновить кругосветную экспедицию на водном мотоцикле, маршрут которой должен пройти через Аляску и Камчатку, передает корреспондент РИА Новости из посольства России в Мадриде, где выступал мореплаватель.

По словам Маричалара, экспедиция, начатая в 2019 году в Севилье , посвящена 500-летию первого кругосветного путешествия, которое в сентябре 1519 года начал Фернан Магеллан , а спустя три года завершил Хуан Себастьян Элькано. Путешественник отметил, что рассматривает свое плавание не только как спортивный вызов, но и как символическую миссию.

Маричалар отметил, что участок между Аляской и Камчаткой рассматривает как символический мост между странами и народами, подчеркивая роль мореплавания в установлении контактов между культурами.

"Одна из миссий экспедиций - способствовать миру во всем мире. А чтобы способствовать миру, нужно помогать людям и странам, которые находятся в разногласии, приходить к согласию", - добавил он.

Путешественник также подчеркнул, что одной из задач экспедиции является привлечение внимания к проблеме загрязнения океанов пластиковыми отходами. По его словам, в некоторых этапах плавания он использует топливо, произведенное из переработанного пластикового мусора.

США и Европы. Маричалар отметил, что на завершение экспедиции может потребоваться еще около двух лет. Во время вынужденной остановки в Панаме путешественник проводит мотивационные лекции в университетах, школах, больницах и компаниях в странах Латинской Америки

Альваро де Маричалар - испанский мореплаватель, исследователь и предприниматель, академик Королевской академии моря Испании . Родился в Памплоне в автономном сообществе Наварра . За свою карьеру он совершил десятки морских экспедиций на малых судах и установил 14 мировых рекордов в навигации.